Sağlık sisteminde liyakat rafa kaldırıldı, hastaneler ‘sözleşmeli idareci’lere bırakıldı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sağlık kuruluşlarında kadrolu idareci yerine sözleşmeli idareci uygulamasının “AKP’lilerin yakınları için gelir kapısına dönüştürüldüğüne” dikkat çekti, tartışma yaratan atamaların listesini paylaştı.

ATAMANIN ÖNÜ AÇILDI

Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevlerini düzenleyen ve 2011’de yürürlüğe giren kararname ile sağlık teşkilatlarında kadrolu idareci uygulamasına son verilmiş, sözleşmeli idareci uygulamasına geçilmişti. Böylece il sağlık müdürlüklerindeki başkanlık ve başkan yardımcılığı görevlerine, sağlık personeli olmayan kişilerin atanmasının önü açılmıştı. Bu kapsamdaki atamalar ise “likayat” tartışmasına neden olmuştu. Emir, “uygulamanın, AKP’lilerin yakınları tarafından suistimal edilmeye başlandığını” söyledi. Emir, şunları kaydetti: “Kamuda çalışan bir pratisyen hekim, tüm ek gelirleri ile beraber 10-12 bin TL maaş alırken, sağlık çalışanı olmamasına karşın bir imzayla il sağlık müdürlüklerinde başkanlık ya da başkan yardımcılığı görevine getirilen AKP’li yakınları, 25 bin TL’ye kadar maaş alabiliyor. Sağlık çalışanı olan başkan ve başkan yardımcıları da genelde AKP’li yakınlarından seçiliyor. Hekim olan başkan ve başkan yardımcılarının maaşları da 48 bin TL’ye kadar çıkıyor ve yine bu kişiler de çoğunlukla AKP’lilerin yakınlarından oluyor.”

MARKETTEN GELDİ

Emir, il sağlık müdürlüklerine sağlık personeli dışında yapılan atamalara da vurgu yaptı. Market çalışanından otel personeline kadar farklı alanlardaki kişilerin de hastanelere atandığını söyleyen Emir, “Konya’da bir market müdürünü önce Kulu Devlet Hastanesi’ne müdür yardımcısı yaptılar. Ardından da 15 Temmuz Kadın ve Çocuk Hastanesi’nde İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’ne getirdiler. Yine Konya’da daha önce AVM ve otelde çalışmış bir kişiyi, Meram Devlet Hastanesi’nde İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcılığı’na getirdiler” dedi.

YÜKSEK MAAŞ İÇİN

AKP’nin, Sağlık Bakanlığı’nın kendi teşkilatlarında binlerce nitelikli personel olmasına karşın dışarıdan atamalarla uygulamayı rant kapısına döndürdüğünü kaydeden Emir, “Bunun yanında daire başkanı, genel müdür gibi bazı Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı bürokratları da maaşı yüksek diye illerde uzman sözleşmesi imzalıyor ancak bakanlıktaki görevlerine devam ediyor. Yüksek lisans yapan sıradan bir pratisyen bunun karşılığı her ay sadece 200 TL ek gelir sağlarken yüksek lisans yapan sözleşmeli yönetici her ay 5 bin 500 TL ek gelir alıyor” ifadelerini kullandı.

KİM, HANGİ KURUMA ATANDI

Emir, uygulamaya ilişkin ise şu örnekleri paylaştı:

- Konya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Çiftçi, eski AKP Konya İl Başkan Yardımcısı.

- Konya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkan Yardımcısı Dr. Muammer Özdemir, AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir’in oğlu.

- Konya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkan Yardımcısı Dr. Bahattin Akyürek, AKP Konya Milletvekili Tahir Akyürek’in kardeşi.

- Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacer Nur Yüce, eski AKP Antalya İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yüce’nin eşi.

- Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Nurullah Koçak, İlim Yayma Cemiyeti Karaman Şube Başkanı.

- Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Abdurrahman Çetin, eski AKP Ağrı İl Başkanı.

- Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Ali Şekerci, eski imam.

- Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Eşsiz, eski AKP Kütahya Merkez İlçe Başkanı.