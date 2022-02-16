SGK raporunda ortaya çıktı: 2010-2020 arasında özel hastanelere başvuran hasta sayısı azaldı SGK'nin yaptığı ödeme arttı

16 Şubat 2022 Çarşamba, 12:26

SGK’nin, “Reform Sonrası Sosyal Güvenlik 2010-2020” başlıklı raporunda, sağlık hizmet sunucularına yapılan başvuru istatistikleri ve kurumun bunun için yaptığı ödemelerin istatistikleri yer aldı.

Rapora göre; 2010 yılında sağlık hizmeti sunucularına yapılan toplam başvurusu sayısı 276 milyon kişiyken, bu sayı 2020 yılında 573 milyona ulaştı. Bir hekime 2010 yılında ortalama 8,9 kişi başvuruyordu ve bu sayı 2019 yılında 9,9’a yükseldi. SGK’nin hastanelere sağlık hizmetleri için yaptığı ödeme de 2010 yılına göre yükseldi. Ayrıca SGK’nin devlet hastanelerine oranla, özel hastanelere daha az kişi başvurmasına rağmen daha yüksek para ödediği raporda görüldü.

SGK 2010 yılında ikinci basamak devlet hastanelerine kişi başına 43 lira 33 kuruş harcarken bu para 2020 yılında 71 lira 8 kuruşa yükseldi. Üçüncü basamak devlet hastanelerine 2010’da kişi başına 80 lira 93 kuruş, üniversite hastanelerine kişi başına 170 lira 63 kuruş ödendi. Bu miktarlar sırasıyla 2020 yılında 167 lira 4 kuruş, 358 lira 5 kuruşa çıktı.

Kurum; ikinci basamak devlet hastanesine 2010 yılında toplam 139 milyon 293 bin, üçüncü basamak devlet hastanesine 44 milyon 75 bin, üniversite hastanesine 21 milyon 775 bin olan başvuru sayısı; 2020 yılında ikinci basamak devlet hastanelerinde 182 milyon 497 bin, üçüncü basamak devlet hastanesinde 89 milyon 712 bin, üniversite hastanesinde 35 milyon 146 bine yükseldi.

SGK 2010 yılında devlet hastanelerine tedavi için 9 milyar 584 milyon lira, üniversite hastanelerine 3 milyar 558 milyon lira öderken bu miktarlar 2020 yılında sırasıyla 46 milyar 243 milyon lira ve 12 milyar 200 milyona liraya çıktı.

ÖZEL HASTANELERE YAPILAN ÖDEME YAKLAŞIK İKİ KAT YÜKSELDİ

İkinci basamak özel hastanelere 2010 yılında 71 milyon 470 bin olan başvuru sayısı 2020 yılında 64 milyon 304 bine düştü. 2010'a göre 2020 yılında yapılan başvuru sayısındaki azalma 7 milyon 166 oldu. Başvuru sayısının 2010 yılına göre düşmesine karşın SGK’nin özel hastanelere ödediği miktar arttı. Özel hastanelere 2010 yılında yapılan 5 milyar 327 milyon liralık toplam ödeme, 2020 yılında yaklaşık iki kat artışla 11 milyar 61 milyon lirayı buldu.

İLAÇ HARCAMASI YAKLAŞIK ÜÇ KAT ARTTI

SGK’nin ilaca ödediği miktar da 2010 yılına göre yükseldi. SGK, 2010 yılında yurttaşların ilacı için 13 milyar 547 milyon lira öderken bu miktar 2020 yılında 11 39 milyar 628 milyon liraya çıktı.