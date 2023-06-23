Sağlıkçılar "Kurban" için mendil açıp para topladı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 13:14

Güncelleme: 23.06.2023 - 13:14

İzmir'de meydanlara inen sağlık emekçileri "Kurban kesemiyoruz" diyerek mendil açarak kurban parası topladı. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı yönündeki açıklamalarının yerine getirilse dahi yeterli olmayacağını dile getirdi.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesindeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan sağlıkçılar, "Geçinemiyoruz", “Adalet mi bu”, “Memur asgari ücrete zincirlendi” yazılı dövizler açtı ve cadde üzerinde mendil açıp kurban parası toplamaya çalıştı. Sağlıkçılar daha sonra basın mensuplarına ve yurttaşlara bayram sebebiyle de kolonya ve şeker dağıttı.

“KAMU İŞÇİSİNİN YARISI KADAR MAAŞ ALIYORUZ”

Sağlıkçılar adına basın açıklamasını okuyan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "Memur maaşları asgari ücretin altında kaldı ve memur maaşları kamuda çalışan sürekli işçi maaşlarının yarısına kadar indi. Bilindiği gibi, 2023 toplu sözleşme zammı, ocak ayı için yüzde 8, temmuz ayı için yüzde 6 olarak belirlenmişti. 1 Temmuz itibariyle asgari ücretin 11.402 TL olmasıyla birlikte, pek çok memurumuzun maaşı asgari ücretin altında kalmıştır. Bugün 12.200 TL olan ortalama memur maaşı bile asgari ücret seviyelerindedir.” diye konuştu.

“YOKSULLUK SINIRININ ÇOK ALTINDA KALDIK “

Seçim dönemindeki vaatleri hatırlatan Ahmet Doğruyol, "Seçim arifesinde Cumhurbaşkanının seçim vaatleri arasında yer alan en düşük memur maaşlarının 22 bin TL olacağı sözü önümüzdeki günlerde TBMM'ye gelecektir. Ancak, en düşük memura verileceği ifade edilen 22 bin TL’nin ayrıntıları bile bilinmemektedir. 22 bin TL’lik maaş zammı sözünün bile yoksulluk sınırının çok altında kaldığı, zamanında yaklaşık üç asgari ücret alan memurun maaşı 22 bin TL ile asgari ücretin iki katı bile etmemektedir. Bundan dolayı, asgari ücret ya da, memur maaşlarının artışları reel ekonomik gerçeklere uygun olarak düzenlenmelidir. Milyonlarca memur ve emeklisinin geçim derdi bu kadar ciddiyetsiz biçimde görmezden gelinemez. İnandırıcılığını kaybetmiş olan TÜİK’in enflasyon ölçme işlemleri aylık olarak, bilimsel yöntemlerle ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde şeffaf olarak yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

“MEMUR KURBAN KESEMİYOR, MEMUR EV KİRASINI ÖDEYEMİYOR”

Vergi sisteminin değişmesi gerektiğinin altını çizen Birlik Sağlık Sen Başkanı Doğruyol, “Bilindiği gibi; enflasyonun faturası sabit ücretlilere çıkmaktadır. Eğer sabit ücretlilerimizi enflasyon karşısında koruyacaksak, ortalama memur maaşının üç asgari ücret seviyelerine getirilmesine, enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde maaş zamlarının her ay enflasyona göre hesaplanıp, huzur payı eklenmesine, gelir vergisi oranlarının da yüzde 15’e sabitlenmesine acil ihtiyaç vardır. Ortalama memur maaşı 12.200 TL seviyelerinden, yoksulluk sınırı olan 33 bin TL seviyesine getirilmelidir En düşük memur maaşı, bekar, tek başına çalışan memur baz alınarak, aile, çocuk, yardımı, sabit ödeme vb. ödemelerin dışında tutularak hesaplanmalıdır. Memurun alım gücü hiçbir dönemde bu kadar azalmadı. Memur hiçbir dönemde bu kadar itibarsızlaştırılmadı. Memur hiçbir dönemde işçi kardeşlerimizin yarısı kadar maaş almadı. Eski yıllarda emekli olan memur, emekli ikramiyesiyle borçlanarak da olsa ev, araba alabiliyorken, bugün memur evin arabanın hayalini bile kuramamaktadır. Genel itibarıyla memur maaşları hiçbir dönemde asgari ücretin altında kalmadı. Bugün bırakın memurun tatile gitmesini, memur kurban kesemiyor, memur ev kirasını ödeyemiyor, memur faturalarını bile ödemekte zorlanıyor” şeklinde konuştu.