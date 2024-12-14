Sağlıkçılar 'Nasıl geçineceğiz' diye sordu

Yayınlanma: 14.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.12.2024 - 04:00

Açıklamayı okuyan Eda Köse, üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarının, aynı okullardan mezun olmalarına karşın Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan meslektaşlarıyla kıyaslandığında ötekileştirildiklerini ve özlük haklarıyla ilgili ciddi adaletsizlikler yaşadıklarını vurguladı.

Ücret politikalarındaki farklılıkların mağduriyet yarattığını söyleyen Köse, “Genç Sağlık Sendikası olarak bu durumu kabul etmiyor, etmeyeceğiz. Adil ücret istiyoruz. Kiraya yüzde 60 zam, vergi, ceza, harçlara yüzde 43 zam ama memura yüzde 13 zam. Nasıl geçineceğiz” diye sordu.