Sağlıkçılar 'Nasıl geçineceğiz' diye sordu

Ege Üniversitesi Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunları dile getirmek için basın açıklaması yaptı.

Sağlıkçılar 'Nasıl geçineceğiz' diye sordu
Abone Ol google-news
Ece İçmez
Yayınlanma: 14.12.2024 - 04:00

Açıklamayı okuyan Eda Köse, üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarının, aynı okullardan mezun olmalarına karşın Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan meslektaşlarıyla kıyaslandığında ötekileştirildiklerini ve özlük haklarıyla ilgili ciddi adaletsizlikler yaşadıklarını vurguladı.

Ücret politikalarındaki farklılıkların mağduriyet yarattığını söyleyen Köse, “Genç Sağlık Sendikası olarak bu durumu kabul etmiyor, etmeyeceğiz. Adil ücret istiyoruz. Kiraya yüzde 60 zam, vergi, ceza, harçlara yüzde 43 zam ama memura yüzde 13 zam. Nasıl geçineceğiz” diye sordu.


Etiketler: #Sağlık #Sağlık Bakanlığı #sağlık çalışanları

İlgili Haberler

Sağlıklı bir ilişki için bu davranışlardan kaçının: İlişkilerin bitmesine sebep olan 6 toksik söylem

Sağlıklı bir ilişki için bu davranışlardan kaçının: İlişkilerin bitmesine sebep olan 6 toksik söylem
Dünya Sağlık Örgütü verileriyle hava kirliliğinin ölümcül sonuçları: Hangi hastalıklara yol açar?

Dünya Sağlık Örgütü verileriyle hava kirliliğinin ölümcül sonuçları: Hangi hastalıklara yol açar?
Memişoğlu'nun “Patolojik mitomani” çıkışına Genel Sağlık-İş'ten tepki: 'Bakanlık makamını itibarsızlaştıran bir durum'

Memişoğlu'nun “Patolojik mitomani” çıkışına Genel Sağlık-İş'ten tepki: 'Bakanlık makamını itibarsızlaştıran bir durum'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler