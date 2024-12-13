Memişoğlu'nun “Patolojik mitomani” çıkışına Genel Sağlık-İş'ten tepki: 'Bakanlık makamını itibarsızlaştıran bir durum'

Yayınlanma: 13.12.2024 - 15:14

Güncelleme: 13.12.2024 - 15:14

TBMM'de Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülürken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve muhalefet arasında "yenidoğan çetesi" tartışmaları yaşandı.

Memişoğlu, dava ile ilgili tüm gerçekleri Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde açıkladığını savundu. Gerçeklere tahammül edemeyenlerin olduğunu öne süren Memişoğlu bazı kişilerin kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçmediğini iddia etti.

Memişoğlu, "Birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan 'mitomani'ye yakalandıklarını psikiyatrist olmasam da genel cerrahi hocası olarak görüyorum. Allah şifaları versin inşallah" diye konuştu.

'İŞLER ACISI'

Memişoğlu'nun bu açıklamalarına Genel Sağlık-İş Sendikası'ndan tepki geldi. "Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında yapmış olduğu konuşma içler acısıdır" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "TBMM saygının esas olduğu, aslolanın millet olduğu bir Meclis’tir. Sağlık Bakanlığı, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi için faaliyet yürütmekle görevli son derece saygın bir kurumdur.

Bu kurumun başında ne yazık ki bu kurumdan beklenen sorumluluğu, hassasiyeti ve ciddiyeti yerine getirecek bir kimse yer almamaktadır. Bahsi geçen konuşma da iddialarımızın en somut kanıtıdır" denildi.

'MAKAMI İTİBARSIZLAŞTIRAN BİR DURUM'

Sağlık Bakanının, halk sağlığıyla alakalı sorulan sorulara hem Bakan kimliğiyle hem de hekim kimliğiyle sakince, açıklayıcı bir uslüpla cevap vermesi gerektiğinin anımsatıldığı açıklamada, “Patolojik mitomani” şeklinde ifadeler kullanması Bakanlık makamını itibarsızlaştıran ve ağırlığını zedeleyen bir durumdur.

Tıbbi sözcükler kullanmış olması hakaret içerikli konuştuğu gerçeğini değiştirmemektedir" ifadeleri yer aldı.

'SAYGI ÇERÇEVESİNDE TARTIŞILMALI'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Öte yandan, TBMM Başkanvekili Mecliste yapılan toplantılarda, görüşmelerde oturumu yönetmekle görevlidir. Hepinizin malumudur ki, birinin toplantının gidişatını belirlemesi ve olası uyuşmazlıkların saygı çerçevesinde tartışılmasının sağlanması zaruridir.

Kemal Memişoğlu’nu defaatle ikaz eden TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın hiçbir uyarısını dikkate almayıp ciddiyetsizlikle söylemlerine devam etmektedir."

'KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'

Son olarak şu ifadeler kullanıldı: "Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Gazi Meclisimize yapılan bu saygısızlık kabul edilebilir değildir. Sağlık Bakanlığı makamından ve maalesef başına geçirilmiş olanlardan beklentimiz, halk sağlığını kendi çıkarlarının önünde tutarak daha gerçekçi çözümler üretmeleridir.

Türkiye, bir avuç seçkin azınlığın çıkarları uğruna milyonlarca insanın hayatının tehlikede olduğu, çıkarlarının gözetilmediği, hakarete uğradığı bir ülke olmamalıdır. Olmayacaktır."















