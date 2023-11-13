Prof. Saltık'tan Sağlık Bakanlığı'na 'verem hastası dönerci' tepkisi: Görevini yap!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 20:18

Güncelleme: 13.11.2023 - 20:46

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, sosyal medya platformu Tiktok'ta açtığı bir canlı yayın esnasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etmişti.

Atmaca'nın ifadeleri tepki çekerken Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, dönerciyi gözaltına almıştı. Erzurumlu dönerci, ifadesinin ardından ise tutuklanmıştı.

İKİ GÜNDE SALIVERİLDİ

Ancak ifadesinde 'verem hastası' olduğunu söyleyen Atmaca, iki günlük tutukluluğunun ardından serbest bırakıldı.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

Gıda sektöründe çalışması ve 'temas' durumunun olması nedeniyle bu defa 'sağlık' üzerinden tepkileri üzerine çeken Atmaca ile ilgili birçok uzman Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

PROF. SALTIK: ÇALIŞMASI YASAYA AYKIRI

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasayı hatırlatarak 'denetim' çağrısı yaptı.

Veremli kişinin gıda işlerinde çalıştırılması Umumi Hıfzıssıhha yasasına aykırıdır. Son dönemlerde oradan döner yiyenler ve çalışma arkadaşları sağlık denetiminden geçirilmeli. Bu dönercinin vereminin bulaştırıcı aşamada olmadığı raporu var mıdır? Sağlık Bakanlığı görevini yap! https://t.co/BlEix93ii5 — Prof. Dr. AHMET SALTIK MD, BSc, LLM (@profsaltik) November 13, 2023

Prof. Saltık'ın paylaşımı şu şekilde:

"Veremli kişinin gıda işlerinde çalıştırılması Umumi Hıfzıssıhha yasasına aykırıdır. Son dönemlerde oradan döner yiyenler ve çalışma arkadaşları sağlık denetiminden geçirilmeli. Bu dönercinin vereminin bulaştırıcı aşamada olmadığı raporu var mıdır? Sağlık Bakanlığı görevini yap!"