Prof. Saltık'tan Sağlık Bakanlığı'na 'verem hastası dönerci' tepkisi: Görevini yap!
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, sosyal medyada Atatürk'e hakaretlerde bulunan ve iki günlük tutukluluğu 'verem hastalığı' nedeniyle sona eren Erzurumlu dönerci Mustafa Atmaca ile ilgili Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Veremli bir kişinin 'gıda sektöründe' çalıştırılmasının yasaya aykırı olduğunu belirten Saltık, "Bu dönercinin vereminin bulaştırıcı aşamada olmadığı raporu var mıdır?" diye sordu.
Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, sosyal medya platformu Tiktok'ta açtığı bir canlı yayın esnasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etmişti.
Atmaca'nın ifadeleri tepki çekerken Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, dönerciyi gözaltına almıştı. Erzurumlu dönerci, ifadesinin ardından ise tutuklanmıştı.
İKİ GÜNDE SALIVERİLDİ
Ancak ifadesinde 'verem hastası' olduğunu söyleyen Atmaca, iki günlük tutukluluğunun ardından serbest bırakıldı.
BAKANLIĞA ÇAĞRI
Gıda sektöründe çalışması ve 'temas' durumunun olması nedeniyle bu defa 'sağlık' üzerinden tepkileri üzerine çeken Atmaca ile ilgili birçok uzman Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.
PROF. SALTIK: ÇALIŞMASI YASAYA AYKIRI
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasayı hatırlatarak 'denetim' çağrısı yaptı.
Veremli kişinin gıda işlerinde çalıştırılması Umumi Hıfzıssıhha yasasına aykırıdır. Son dönemlerde oradan döner yiyenler ve çalışma arkadaşları sağlık denetiminden geçirilmeli. Bu dönercinin vereminin bulaştırıcı aşamada olmadığı raporu var mıdır? Sağlık Bakanlığı görevini yap! https://t.co/BlEix93ii5— Prof. Dr. AHMET SALTIK MD, BSc, LLM (@profsaltik) November 13, 2023
Prof. Saltık'ın paylaşımı şu şekilde:
"Veremli kişinin gıda işlerinde çalıştırılması Umumi Hıfzıssıhha yasasına aykırıdır. Son dönemlerde oradan döner yiyenler ve çalışma arkadaşları sağlık denetiminden geçirilmeli. Bu dönercinin vereminin bulaştırıcı aşamada olmadığı raporu var mıdır? Sağlık Bakanlığı görevini yap!"
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