Sağlıkçılardan depreme dirençli hastane talebi: 'Hastaneler bir an önce depreme dayanıklı hale getirilmelidir'

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, depreme dayanıksız sağlık kuruluşlarına dikkat çekmek amacıyla boşaltılma kararı verilen ancak faaliyetlerini sürdüren İzmir Eğitim Diş Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Boşaltılma kararı bulunan hastanelerde sağlık çalışanlarının görev yapmak zorunda bırakıldığını belirten Doğruyol, başta İzmir olmak üzere birçok ilde benzer risk taşıyan hastanelerin bulunduğunu söyledi.

Doğruyol, geçmiş depremlerde yaşanan büyük kayıpların unutulmadığını vurgulayarak, yetkilileri sağlık yapılarının depreme dayanıklı hale getirilmesi için acil önlem almaya çağırdı.

"ÖLMEK İSTEMİYORUZ"

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol şu ifadeleri kullandı:

“Ölmek istemiyoruz. Yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgi depreme karşı önlem almaktır. Yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgi önlem almak kadar basittir. Bilimin ışığında izlenen yollar tarih boyunca hayat kurtarmıştır. Acil boşaltılma kararı bulunan İzmir Eğitim Diş Hastanesi önündeyiz. Başta İzmir olmak üzere ülkemizin birçok ilinde sağlık kuruluşlarının depreme dayanıksız olması çalışanlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmakta, moral ve motivasyonunu bozmakta ve iş verimini düşürmektedir.”

Pek çok hastanenin depreme dayanıksız olduğunu ifade eden Doğruyol, “Pek çok hastanenin depreme dayanıksız olduğu yıllar önce tespit edilmesine rağmen binaların hâlâ yenilenmemiş olması üzücü ve düşündürücüdür. Can güvenliği her şeyden önce gelmelidir. 30 Ekim 2020’de İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 117 vatandaşımızı ve 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 53 binden fazla insanı unutmadık, unutmayacağız. Aynı felaketleri bir kez daha yaşamak istemiyoruz. Ülkemizin deprem kuşağında olması nedeniyle olası bir depremde felaket yaşamamak için gerekli tüm tedbirlerin acilen alınması gerekmektedir. Özellikle askerimizin, polisimizin ve sağlık çalışanlarımızın kullandığı binaların çok daha sağlam olması sağlanmalıdır. Depreme dayanıksız hastanelerin faaliyette tutulması hem sağlık çalışanlarının hem de vatandaşların hayatını tehlikeye atmaktadır. Biz acilen boşaltılma kararı olan hastanelerde görev yapmak istemiyoruz. Depreme dayanıksız olan bu ve diğer sağlık kuruluşlarının bir an önce yenilenmesini istiyoruz. Deprem anında herkesin ihtiyacı olacak hastaneler bir an önce depreme dayanıklı hale getirilmelidir.” dedi.