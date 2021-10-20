Sağlıkçılardan ‘günde yüz hasta’ dayatmasına ortak tepki
Türk Tabipler Birliği’nin ‘Sağlık beş dakikaya sığmaz’ başlıklı eylemlerine İzmirli doktorlar Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde gerçekleştirdikleri alkışlı protesto ile destek verdi.
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile doktorlara getirilen beş dakikada bir randevu uygulamasına karşı çıkan İzmir Tabip Odası, “Hekimler köle, hastalar müşteri değildir” diyerek yanlıştan acilen vazgeçilmesi için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.
İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, Sağlıkçılardan büyük tepki toplayan uygulamaya dair yaptığı açıklamada “Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakika olarak kabul edilmektedir. Birçok hastanede bu süre 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük yaklaşık 100 hasta randevusu dayatılmaktadır. Bu randevular hekimlerin bilgisi ve isteği dışında açılmakta, hekimin hastasına yeterli zaman ayrımasına, hastaların nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olmaktadır. Bu durum halk sağlığını tehdit etmekle birlikte, sağlıkta şiddete zemin hazırlamaktadır. Sağlık 5 dakikaya sığmayacaktır. Hekim hasta ilişkisini birkaç dakikaya sığdırmak hekimlik meslek etiği ilkemiz açısından kabul edilemezdir ve mesleki özerkliğimize yönelik bilinçli bir saldırıdır. Bu dayatma ile hastaların sağlığına yansıyacak olumsuzlukların sorumluğu Sağlık Bakanlığı ve hastane idarelerindedir. Halk sağlığını tehdit eden bu uygulamadan hızla vazgeçilmelidir. Hekimler köle, hastalar müşteri değildir” dedi. Çamlı, ayrıca sağlıkçılar olarak eylemlerini sürdüreceklerini ve önümüzdeki hafta içerisinde de tepkilerini Ankara’ya taşıyacaklarını duyurdu.
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