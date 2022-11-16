Sağlıkçılardan promosyon tepkisi: Gücümüzü sınamayın!

16 Kasım 2022 Çarşamba, 12:38

Sağlık-Sen İzmir 1 ve 2 Nolu Şube Başkanlıkları, sağlık çalışanlarının promosyonları noktasında ilgili bankanın yaşanan sorununun bir an önce çözmesini istendi.

Sağlık çalışanlarının promosyonları ile ilgili olarak Sağlık-Sen İzmir 1 ve 2 Nolu Şube Başkanları daha önce İl Sağlık Müdürü ve ilgili bankanın yetkilerinin de katılımı ile toplantı yapmış, promosyon konusunda görüş bildirmişlerdi. Bunun üzerine banka yetkilileri konuyu kendi aralarında değerlendirip nihai karara varacaklarını belirtmişlerdi. Aradan geçen zamana rağmen ilgili bankadan olumlu bir haber alamadıklarını belirten yetkililer, bankanın ek süre talep ederek oyalama taktiği izlediklerini belirttiler.

“SON UYARIMIZDIR”

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere promosyon konusunda süreç ilgili bankanın bizlerden süre isteyerek yeniden teklif verme aşamasında takıldı. Maalesef tüm ısrarlarımıza rağmen banka yetkilileri sağlık çalışanlarını yok saymaya, bizleri oyalamaya ve süreci uzatmaya yönelik bir davranış içerisindedirler. Bizler başta ilgili bankanın Ege Bölge ve İzmir yetkilileri olmak üzere bankanın tüm yetkililerini buradan uyarıyoruz ve bir an önce bu sürecin tamamlanmasını talep ediyoruz. Sağlık Çalışanları olarak gücümüzü ve irademizi sınamaya çalışanlara son uyarımızdır. Teklifin bir an önce verilmemesi halinde banka bölge müdürlüğü önünde toplu olarak Basın açıklaması yapacağımızı bildiriyoruz.”