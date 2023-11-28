Sağlıkçıların giyim yardımlarının gecikmesi fazla kesintiye neden oluyor: Hemşirelerden vergi kazancı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2023 - 04:00

Memurlara yapılan giyim yardımına ilişkin yönetmelikte de kışlık giyim yardımının eylül ve ekim aylarında, yazlık ve mevsimsel olmayan giyim yardımlarının ise nisan ve mayıs aylarında ödenmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak sağlık emekçilerinin mevsimsel olmayan giyim yardımlarının ödemesi de eylül ve ekim aylarında yapılıyor. Aralık ayının yaklaşmasına karşın içinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin de olduğu birçok sağlık kurumunda sağlıkçıların giyim yardımı ödemeleri yatmadı. Yardımların bu döneme bırakılması ise sağlık emekçilerinin giyim yardımlarından daha fazla vergi kesilmesine neden oluyor.

‘EMEĞE SAYGISIZLIK’

Sağlık emekçilerinin mağdur edilmesine tepki gösteren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Giyim yardımlarının, bu döneme bırakılması kasıtlı olarak gelir vergisi kârını arttırmak için yapılıyor. Örneğin hemşire arkadaşımız nisan ayında bu yardımı alsaydı yüzde 15’lik vergi kesintisiyle 369 TL alacaktı, ancak ödemenin kasım ayına bırakılması nedeniyle yüzde 27’lik vergi kesintisi ile 316 TL alabiliyor. Sineğin yağını çıkaracağım diyip vergi kârı düşünmek de emeğimize yönelik saygısızlık” dedi.