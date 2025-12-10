Sağlıkçıların nöbeti 30’uncu günde

İstanbul’daki Özel Okmeydanı Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları ve emekçiler, ödenmeyen maaşları için başlattıkları nöbet eylemlerinde dün 30’uncu güne ulaştı. Hastane önünde her gün dönüşümlü olarak tutulan nöbetlerde çalışanlar, seslerini duyurmak ve biriken alacaklarını tahsil etmek için mücadelelerini sürdürüyor.

Vezne görevlisi Uğur Balık, yaşadıkları süreci anlattı. Balık’ın iddialarına göre hastane yönetimi, aylardır ödeme yapmadığı personeli baskı ve tehditlerle düşük tutarlara razı etmeye çalışıyor. Balık, hastane yönetiminin 21 Kasım’da tüm maaşların ödeneceğini söylediğini ancak sözlerin tutulmadığını öne sürdü. Balık, “Bir buçuk aylık maaş dışında bir şey vermediler. Mesai, nöbet ve diğer haklarımız duruyor” dedi.