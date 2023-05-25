Sağlıkta çağ atladık: Hastalar vantilatörle serinledi!
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım’ında klimaların bozulması üzerine hastalar sıcak havada vantilatörle serinlemeye çalıştı.
İktidar 'Sağlıkta çağ atladık', dese de yurttaşlar sağlık sistemindeki problemler nedeniyle madur olmaya devam ediyor.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım’ı servisinde de bazı klimaların arızalı olması ve bakıma girmesi nedeniyle hastalar sıcak havada vantilatörle serinlemeye çalıştı.
İddiaya göre; hastane yönetimi, klimaların bozuk olmasından dolayı cihazları geçen hafta bakıma ve yenilemeye aldı.
Ancak, havaların sıcak olması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde kalan hastalar mağdur oldu. Yönetim, çareyi vantilatör getirmekte bulundu. Bir hafta boyunca vantilatörle serinlemeye çalışan hasta ve yakınlarına ise bir açıklama yapılmadı.
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