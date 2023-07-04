Sağlıkta şiddet sürüyor: Hasta yakını sağlık çalışanını darbetti!
Aksaray’da, hastanenin yataklı servisinde tedavi gören yakınının yanında refakatçisi olan İrfan A., yeni çarşaf talebinde bulunup tartıştığı sağlık çalışanı İlyas Büyükkışla'yı darbetti.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlıkta şiddet vakalarına bir yenisi daha eklendi.
İddiaya göre, saat 07.00 sıralarında hastanenin 3'üncü katında tedavi gören yakınının yanında refakatçı olan İrfan A. (20) odasından çıkarak koridorda temizlik görevlisi İlyas Büyükkışla’ya (46) bağırarak çarşaf istedi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası İrfan A., İlyas Büyükkışla'yı darbetti.
GÖZALTINA ALINDI!
Yüzü kanlar içinde kalan sağlık çalışanı tedavi altına alındı. Diğer sağlık görevlileri 'beyaz kod' verdi. Olayla ilgili polis ekipleri zanlı İrfan A.’yı gözaltına aldı.
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