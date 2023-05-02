Sağlıkta şiddet bitmiyor... Kalp krizinden ölen kişinin yakınları doktorlara saldırdı

Kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan bir vatandaş hayatını kaybederken, ölüm haberini alan yakınları ortalığı birbirine kattı. Önce doktorlara, ardından ise güvenlik görevlilerine saldıran şahıslar, polisin havaya ateş açtığı müdahale sonucunda güçlükle durdurulabildi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:06
Sağlıkta şiddet bitmiyor... Kalp krizinden ölen kişinin yakınları doktorlara saldırdı
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Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan Reyap Hastanesi İstanbul’da önceki gün kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Mehmet Salih Çiçek isimli bir kişi, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

DOKTORA SALDIRDILAR

Çiçek’in ölüm haberini alan aile bireyleri, ihmal olduğunu söyleyerek doktorlarla tartışmaya başladı. Kısa süre sonra büyüyen tartışmada aile bireyleri doktorlara saldırdı.

POLİS ZOR AYIRDI

Olaya müdahale etmek için gelen güvenlik görevlileri de ailenin saldırısına maruz kalırken, durum polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, öfkeli kalabalığı durdurmakta güçlük çekti.

Sözlü uyarıların ardından polis ekipleri havaya ateş açarak aileyi durdurabildi. Yaşanan o olay anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


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