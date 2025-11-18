Sağlıkta ‘usulsüz lisans’ düzeni: Araba plakası gibi hastane ruhsatı alınıp satılacak!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, AKP’nin 23 yıllık iktidarı boyunca sağlık sisteminde yarattığı tahribatı, usulsüz lisans dağıtımlarını, özel hastanelere sağlanan ayrıcalıkları, Yeni Doğan Çetesi skandalını, yabancı sağlıkçı uygulamasını ve yanık vakalarının saklandığı şehir hastanelerini belgeleriyle anlattı. Çömez, “Sorduğumuz hiçbir soruya cevap yok. Bu düzende hesap sorulamıyor. Sağlık sektörü bir rant düzenine dönüştürüldü” ifadelerini kullandı.

‘AKP REJİMİ BİR TAHRİBAT REJİMİDİR’

23 yıllık iktidarın tüm alanlarda çöküş yarattığını belirten Çömez, sağlıkta yaşanan yıkımın “orta ve uzun vadede en ağır faturayı çıkartacak” alan olduğunu söyledi. Çömez, “Tarımdan sanayiye, dış politikadan gençliğe, ülkenin bütün damarlarında tahribat var. Ama en büyük tahribat sağlıkta yaşandı” ifadelerini kullandı.

‘LİSANSLAR İHALE İLE SATILACAK’

Sağlık Bakanlığı’nın 11 Kasım’da yayınladığı “Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği” için de önemli uyarılarda bulunan Çömez, yönetmeliğin, hastane ruhsatlarını “araba plakası gibi alınıp satılabilir” hale getirdiğini belirtti. Çömez, “Bu bir rant hazırlığıdır” dedi. Çömez, Türkiye’nin yakın tarihindeki en büyük kamu kaynak aktarımının enerji lisansları üzerinden yapıldığını belirterek sağlık lisansı meselesinin de aynı modele benzediğini söyleyerek “Enerji Bakanlığı gece yarısı 34 bin megavatlık depolamalı rüzgar–güneş enerjisi lisansı dağıttı. Çantacı rantiyeciler üşüştü. 50 bin dolara aldıkları lisansı 200-250 bin dolara sattılar. Rant 6 milyar doların üzerinde” ifadelerini kullandı. Bu modelin şimdi sağlık alanına taşınmak istendiğini vurgulayan Çömez, “Hastanelerin, ayakta tedavi merkezlerinin lisansı ihaleyle dağıtılacak. Bu, yeni bir talanın işareti” diye konuştu.

YANITLANMAYAN ÖNERGELER: ‘MEDİPOL’E TAHSİS EDİLEN MİLYARLIK ARAZİLER’

Çömez, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelttiği fakat bir buçuk yıldır cevapsız bırakılan şu soruları da paylaştı:

“– Unkapanı’ndaki Tekel binaları Medipol’e verildi mi?

– Beykoz’daki 220 bin metrekarelik Tekel arazisi tahsis edildi mi?

– Üsküdar’daki okul yapımı için bağışlanan arazi Medipol’e devredildi mi?

– Atatürk Orman Çiftliği’ndeki 555 bin m² alan hastanelere verildi mi?

– Medipol Hastaneleri’ne 5 milyar TL (70 milyon dolar) teşvik sağlandı mı?“

Çömez, ““Bunların cevabı yok. Hesap sorduğum için hakkımda fezlekeler düzenlediler. Keşke dokunulmazlığım kalksa da mahkemede bu kepazeliği kanıtlasam” dedi.

AŞI SKANDALI: ‘3 DOLARLIK AŞIYI 12 DOLARA ALDILAR’

Pandemi döneminde yapılan aşı alımlarında büyük kamu zararı olduğunu da vurgulayan Çömez, “İngiltere’de 3 dolar olan aşıyı biz 12 dolara aldık. 70 milyon aşıda 9 dolarlık fark: 630 milyon dolar. Niye Sağlık Bakanlığı doğrudan üreticiden almadı da araya bir AKP’li şirket soktu? Cevap yok” dedi. Türkiye’yi sarsan “Yeni Doğan Çetesi”ne ilişkin ilk uyarıyı kendisinin yaptığını anımsatan Çömez: “20 Mayıs 2024’te, skandal patlamadan 6 ay önce Reyap Hastanesi’ni işaret ederek soru önergesi verdim. Bir yıl önce ifşa ettim. Cevap yok”ifadelerini kullandı. Çömez, denetim yapılmaması nedeniyle sağlık hizmetinin çete yapılanmalarına açıldığını belirtti.

‘6 BİN SURİYELİ SAĞLIKÇI SINAVSIZ ÇALIŞIYOR’

Türkiye’deki yabancı sağlık personeli uygulamasının ciddi güvenlik ve kalite riski taşıdığını söyleyen Çömez, “İngiltere’de doktorluk için yıllarımı sınavlarla verdim. Türkiye’de 6 bin Suriyeli sağlıkçı sınavsız çalışıyor. Dil yok, tıp sınavı yok, diploma kontrolü yok. Hepsine vatandaşlık verilmiş. ‘Biz Türkçe bilmiyoruz’ dediler, E-reçeteye Arapça konuldu” diye konuştu.

‘150 MİLYON YABANCIYA POLİKLİNİK HİZMETİ VERDİK’

AKP’nin sağlık sistemini yabancılar üzerine kurduğunu belirten Çömez, çarpıcı veriler paylaştı:

“Yabancılara 150 milyon poliklinik ve 5 milyon yataklı tedavi hizmeti verildi. 4 milyon yabancı ameliyat edildi”

‘VATANDAŞIMIZ KATKI PAYI ÖDÜYOR, YABANCILAR ÖDEMİYOR’

Kan bağışı sorusunun bile yanıtsız bırakıldığını belirten Çömez, “6–7 milyon sığınmacı var ama bir tane kan bağışı kaydı yok” dedi. Çömez, sağlık politikalarının bilinçli şekilde özel hastaneleri büyüttüğünü söyleyerek “Devlette ameliyat sayısı 2 kat arttı, özelde 7 kat. Özel hastaneler teşvik edildi, devlet hastaneleri çökertildi” dedi.

‘KALİTESİZ MALZEME SKANDALI: ‘YAKINIMI ÇİN MALI CİHAZ YÜZÜNDEN KAYBETTİM’’

Çömez, kötü tıbbi malzemelerin ölümcül sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak kişisel bir örnek paylaştı:

“Yakınımı Çin’den gelen düşük kalite stapler yüzünden kaybettim. Doktor, ‘Barğırsakları tutmadı, ayrıldı’ dedi. Bu bir skandal, soruyorum: Cevap yok.”

‘İHTİYAÇ BİN 500, MEDİPOL’ÜN ÖĞRENCİSİ 2 BİN 100’

İş bulamayan genç diş hekimlerinin eylemine dikkat çeken Çömez, “Türkiye’nin yıllık ihtiyacı 1500 diş hekimi. Sadece Medipol Diş Hekimliği Fakültesi’nin öğrenci sayısı 2100. Eski bakanın üniversitesi ülkenin ihtiyacını aşıyor” diye konuştu.

