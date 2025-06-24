Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu yasa teklifinin ayrıntılarını anlattı: İşte o 7 madde...

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yasa değişikliği teklifinin ayrıntılar paylaştı.

Memişoğlu, bu teklifin sağlık sisteminde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirterek, “Bugün tarihî bir gün. Sağlık sistemimizi ileri taşıyacak köklü değişiklikler hayata geçiriliyor” dedi.

İŞTE YENİ SİSTEMİN MADDELERİ...

Yasa değişikliği kapsamında öne çıkan başlıklar şöyle:

Organ bağışında dijital başvuru imkânının sunulduğu ve bağışçı kararının esas alındığı yeni bir yapıya kavuşulacak.

Özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Kazançları hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına yansıyacak.

Sağlık hizmetleri yeni sağlık meslek tanımlarıyla güçlendirilecek ve optisyenlerin meslek örgütleri aktif hâle getirilecek.

Tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve hasta yakınlarının onayı artık dijital ortamda alınabilecek. Onay süreçleri daha pratik biçimde tamamlanarak acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kolaylık sağlanacak.

İlaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz alanlarında denetimler artırılarak bir dizi yeni güvenlik adımı hayata geçirilecek.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri daha sıkı biçimde takip edilecek. Aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım/reklam faaliyetlerinde bulunarak ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyecek.

Sürdürülebilir ve kontrollü üretim modeliyle tıbbi kenevirden elde edilen ilaçların, özel tıbbi amaçlı gıdaların ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı daha sıkı kurallara bağlanacak. Ruhsatlandırma ve takip işlemleri yalnızca Bakanlıkça yürütülecek.

Bakan, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı ve Küresel Sağlıkta Lider Türkiye” vizyonuna emin adımlarla ilerlediklerini ifade ederek, yasa değişikliğiyle sahip olunan bilgi birikimi, teknik kapasite ve nitelikli insan gücünün daha ileri hedeflere ulaşacağını belirtti. Memişoğlu, teklifin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederken, bu adımların ülkeye, millete ve sağlık ailesine hayır getirmesini diledi.



