Sağlıkta yeni kriz: Hastanelerde cihaz yok!

Yayınlanma: 22.04.2023 - 12:45

Güncelleme: 22.04.2023 - 12:45

CHP’li Emir, tıbbi cihaz sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekti. “İktidarı yıllardır uyarıyoruz ancak bu uyarılara kulak asılmadıkça sorun daha da katlanarak büyüyor” diyen Emir, kamu ve üniversite hastanelerinin sektöre olan toplam borcunun 6 milyar lirayı bulduğunu açıkladı. Emir, “Borçların vadesi de neredeyse bir yıla ulaşmış durumda. İki yıldır ödenmeyen borçlar var” dedi. Emir, şunları kaydetti:

“Sektör temsilcileri, devlete verdikleri ürün ya da cihazın parasını alamadıklarını, bu durumda hem cihaz tedarik edemez hem de ürün üretemez hale geldiklerini belirtiyor. Son olarak birçok tıbbi cihaz tedarikçisi, üniversite hastanelerine ürün ve cihaz vermeyi durdurmak zorunda kaldı. Üstelik kurumların da birbirinden haberi yok. Alacaklılar Sağlık Bakanlığı’na gidiyor, top Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atılıyor. Maliye’ye gidiyorlar; ‘SGK’ye gidin’ yanıtı alıyorlar. SGK’ye gidiyorlar; SGK de ‘Biz paranızı hastaneye ödedik, git hasteneden al’ diyor. Bazı hastaneler de SGK’den temin ettikleri ödenekleri, ek bina yapmak için ya da başka ihtiyaçları için kullanıyor. Çünkü onlar da yeteri kadar ödenek alamıyor.”

‘MERDİVEN ALTI ÜRETİM’

Sağlıkta Uygulama Tebliğ (SUT) fiyatının güncellenmediğini, bu durumun da sorunlara neden olduğunu aktaran Emir, “Sektör temsilcileri yetkililere bazı usulsüzlükleri bildiriyor ama yetkililer, ‘Nerede yapıldıysa bulun belgeleri getirin’ diyor. İnsanlar işi gücü bırakıp hafiyelik mi yapacak? Bunları tespit etmek devletin işi değil mi? Yurtdışından getirilen malzemelerin patentini almış gibi gösterip, merdiven altı üretim yapanlar var. Bunlar da Sağlık Bakanlığına şikayet ediliyor ancak sağlıklı bir soruşturma süreci yürütülemiyor. Sektör temsilcileri bu durumda Türkiye’deki bütün CE belgelerinin iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalındığına dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

SANAYİ PARÇASI KULLANIYORLAR

Sanayi ürünlerinde kullanılan parçalardan protez yapıldığını, en az 10 yıl kullanılması gereken parçaların bu nedenle 6 ay dayanmadığına dikkat çeken Emir, “Hasta 6 ay sonra tekrar başvuruyor ve tekrar ameliyat gerekiyor. Sağlık sistemi içerisinde her şey birbirine girmiş durumda. Tüm bu sorunları çok kısa sürede çözmek ve sağlık sistemi ile yerli üreticilerimizin üretim ve tedarik süreçlerine çeki düzen vermemize az kaldı. 15 Mayıs sabahından itibaren, tüm kesimleri dinleyerek ortaya koyacağımız akılcı ve bilimsel projelerle kısa sürede sağlık sistemini yeniden Türkiye’ye layık hale getireceğiz” dedi