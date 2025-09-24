Şahan Gökbakar'dan 'Soğuk Savaş' isyanı: Sapığı, hırsızı serbest!

İstanbul’da yayınlanan YouTube programı ‘Soğuk Savaş’ta yapılan bir şaka, komedyenleri ve programa katılanları hukuki sürecin merkezine taşıdı. Programda sorulan "İçki bütün kötülüklerin anasıdır" sorusuna katılımcının "Olsun ben milf seviyorum abi…" yanıtını vermesi üzerine İstanbul Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. Savcılık, soruya dayanak gösterilen cümlenin hadis niteliği taşıdığını gerekçe gösterdi.

Soruşturma kapsamında, programa katılan Soydemir ve Akagündüz gözaltına alındı ve İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcı, ikiliyi tutuklama talebiyle mahkemeye sundu. Hakimlik ise Soydemir ve Akagündüz’ün “basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanmalarına karar verdi.

Tutuklama kararının ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından karara tepki gösterdi.

Gökbakar, paylaşımında şunları söyledi:

"Programın adı 'Soğuk Savaş'. Soğuk şakalar yapıp şakaların kötülüğü üzerine gülmemeye çalışıyorlar. Şaka yapıyorlar. Şaka."

"Şaka yapan bir insan nasıl tutuklanabilir? Bu nasıl bir adalet sistemi? İnsanları tutuklayıp içeri tıkmak bu kadar basit mi?"

"Sapığı, arzısı, hırsızı, uğursuzu serbest! Bu iki çocuk tutuklu. Sebep: Biri soğuk bir şaka yaptı, diğeri de güldü."

"Ülkem adına çok üzülüyorum ve her kesimden çok fazla insanın benimle aynı hissettiğini biliyorum."

Yaşanan olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Türkiye’de mizah ve ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.