Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şahan Gökbakar'dan 'Soğuk Savaş' isyanı: Sapığı, hırsızı serbest!

Şahan Gökbakar'dan 'Soğuk Savaş' isyanı: Sapığı, hırsızı serbest!

24.09.2025 13:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Şahan Gökbakar'dan 'Soğuk Savaş' isyanı: Sapığı, hırsızı serbest!

YouTube programı ‘Soğuk Savaş’ta yapılan bir şaka, katılımcıların “basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklanmasına neden oldu; ünlü komedyen Şahan Gökbakar karara sosyal medyadan tepki gösterdi.

İstanbul’da yayınlanan YouTube programı ‘Soğuk Savaş’ta yapılan bir şaka, komedyenleri ve programa katılanları hukuki sürecin merkezine taşıdı. Programda sorulan "İçki bütün kötülüklerin anasıdır" sorusuna katılımcının "Olsun ben milf seviyorum abi…" yanıtını vermesi üzerine İstanbul Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. Savcılık, soruya dayanak gösterilen cümlenin hadis niteliği taşıdığını gerekçe gösterdi.

Soruşturma kapsamında, programa katılan Soydemir ve Akagündüz gözaltına alındı ve İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcı, ikiliyi tutuklama talebiyle mahkemeye sundu. Hakimlik ise Soydemir ve Akagündüz’ün “basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanmalarına karar verdi.

Image

Tutuklama kararının ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından karara tepki gösterdi.

Gökbakar, paylaşımında şunları söyledi:

"Programın adı 'Soğuk Savaş'. Soğuk şakalar yapıp şakaların kötülüğü üzerine gülmemeye çalışıyorlar. Şaka yapıyorlar. Şaka."

"Şaka yapan bir insan nasıl tutuklanabilir? Bu nasıl bir adalet sistemi? İnsanları tutuklayıp içeri tıkmak bu kadar basit mi?"

"Sapığı, arzısı, hırsızı, uğursuzu serbest! Bu iki çocuk tutuklu. Sebep: Biri soğuk bir şaka yaptı, diğeri de güldü."

"Ülkem adına çok üzülüyorum ve her kesimden çok fazla insanın benimle aynı hissettiğini biliyorum."

Yaşanan olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Türkiye’de mizah ve ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Image

İlgili Konular: #Soğuk savaş #Şahan Gökbakar