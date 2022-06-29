Şahan Gökbakar’dan bisiklet hırsızlarına tepki: 'Aklım almıyor!'

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:41

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 79 bisikletin çalınarak belediyeye 200 bin lira masraf çıkarılmasına Twitter’dan tepki gösterdi.

Gökbakar, attığı twet'te, “İzmir'de belediye halkımız binsin diye bisikletler koymuş her yere. Ya 6 ay içinde 79 tanesini çalıp denize atmışlar... 200 bin tl zarar vermiş aklınca belediyeye. Ne kansız insanlar var yaa. Akıl almıyor!” dedi. Atılan tweet 80 binden fazla etkileşim alırken binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dün yaptığı açıklamaya göre, son 6 ayda Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi’ne (BİSİM) ait 79 bisiklet çalındı. Bisiklet park yerlerinin de hasar gördüğünü açıklayan belediye, tüm bu hasarların yaklaşık 200 bin lira değerinde masraf çıkardığını bildirdi. Açıklamada, bisikletlere ve istasyonlara kasıtlı zarar veren kişilerin tespit edilip haklarında yasal işlem başlatıldığını belirtildi.