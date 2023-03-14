Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı: 'Bir beyaz sayfa isteyin ve...'
Komedyen Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la Twitter'da yaşadığı tartışma sonrası yeni paylaşımlarda bulundu. Gökbakar, Kınık'a istifa çağrısında bulundu.
Evleri yıkılan ve sokakta kalan depremzedelere dağıtması gereken çadırları satan Kızılay’a ve başkanı Kerem Kınık'a yönelik tepkiler sürüyor. Komedyen Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la Twitter'da yaşadığı tartışma sonrası yeni paylaşımlarda bulundu.
Gökbakar, Kınık'a istifa çağrısında bulunarak şunları söyledi:
"Bugün hava güneşli, istifa etmek için çok güzel bir gün Kerem Bey. Afet anında çadır satan bir Kızılay yarattığınız için, özür dileyip istifa edin. Haydi Kerem Bey. Bir beyaz sayfa isteyin arkadaşlardan ve yazın. 'Sağlık sorunlarım sebebiyle veya milletvekili olmak için affımı...'"
Bugün hava güneşli, istifa etmek için çok güzel bir gün Kerem Bey. AFET ANINDA ÇADIR SATAN BİR KIZILAY YARATTIĞINIZ IÇIN, ÖZÜR DİLEYİP ISTIFA EDIN. Haydi Kerem bey.Bir beyaz sayfa isteyin arkadaşlardan ve yazın. "Sağlık sorunlarım sebebiyle veya milletvekili olmak için affımı..." pic.twitter.com/PdXCfof2fo— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) March 14, 2023
NE OLMUŞTU?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhuriyet, Kızılay’ın deposundaki çadırları depremin ilk haftasında AHBAP Derneği’ne sattığını ortaya çıkarmıştı. Tepkilerin ardından "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem" diyerek istifa etmeyeceğini açıklayan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medyasından kendi fotoğrafını paylaşarak “Yarışmayan bir insanı yenemezsin” demişti.
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