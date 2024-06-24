Sahasını 15 kat büyütmek isteyen şirkete onay çıktı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.06.2024 - 04:00

Şirket, Manisa ve Kütahya sınırları içerisindeki kuvars madenini genişletmek için 2022’de bakanlığa başvuruda bulundu. Daha önce de talep ettiği kapasite artışlarıyla birlikte maden sahasını 46.18 hektara çıkaran şirket, alanı 694.6 hektara çıkarmak için onay aldı. Bakanlık şirketin projesinde “sakınca” görmeyerek “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verdi. Cumhuriyet’in de daha önce gündeme getirdiği projenin onaylanmasıyla beraber maden sahası 15 kata çıkacak.

Cumhuriyet, 977 futbol sahası büyüklüğündeki alanda yapılmak istenen madeni 25 Nisan’da gündeme getirmişti.



DERE VE GÖLET VAR

Şirketin 7 milyon 800 bin TL harcayacağı proje ise orman, tarım ve Hazine arazilerinin bulunduğu alanda gerçekleştirilecek. Yüzeyden toplamayla birlikte yapılacak proje kapsamında şirket ağaç kesmeyeceklerini belirtiyor. Ayrıca yıllık 120 bin ton cevher üretmeyi hedefl iyor. Bunun yanında proje alanı içerisinde Selendi Çayı’nı besleyen Koyulduk Deresi olarak adlandırılan akar dere ve Kunduzlu Çayı’nın bir kolu olan Gebeoluk Deresi bulunuyor. Alanda Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait üç gölet de yer alıyor. Bu göletlerde de yurttaşlar hayvancılık, tarımsal sulama ve balıkçılık faaliyetleri yürütüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre Ocak 2024’ten bu yana 822 maden ve sondaj projesi için ÇED süreci başlatıldı. Bunun yanında 647 projeye de onay verildi. İçlerinde koruma alanı, orman ve tarım arazilerinin bulunduğu projeler de yer alıyor.

