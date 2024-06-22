İstanbul’da maden sahasında akılalmaz kaza: Sonu olmayan yolda araç şarampole uçtu!

Eyüpsultan’da maden sahasında sonu olmayan bir yola giren araç, yol bitince şarampole uçtu. Akıl almaz kaza sonrası itfaiye tarafından kurtarılan araçtaki 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 11:13
İstanbul’da maden sahasında akılalmaz kaza: Sonu olmayan yolda araç şarampole uçtu!
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Şşaırtan kaza, geçen hafta pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi’ndeki özel bir firmaya ait maden sahasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde maden sahasına 34 GFT 849 plakalı pikap tarzı araçla gelen Ömer Faruk Yıldırım ve Şahin Özyapı, maden sahasında sonu olmayan olan bir yola girdi.

Bir süre ilerleyen araç, yoldan aşağıya şarampole uçtu. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, madendeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye tarafından kurtarılan yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. İtfaiye ekibi ise çevrede önlem aldı.

Akıl almaz kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yapıp, tutanak tuttu.


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