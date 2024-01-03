Sahibinden.com neden açılmıyor, çöktü mü? 3 Ocak Sahibinden.com'da sorun mu var? Sahibinden.com'dan açıklama...

Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:07

Güncelleme: 03.01.2024 - 12:22

Sahibinden.com'a girmek isteyen kullanıcılar siteye ulşamıyor. İkinci el araç ve konut alım satımında sıklıkla ziyaret edilen sitelerden birisi olan Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor. Sahibinden.com'a gece saatlerinden bu yana yaşanan erişim problemi hakkında açıklama yapıldı. Peki, Sahibinden.com çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor? 3 Ocak Sahibinden.com'da sorun mu var?

SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ?

3 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde birçok Sahibinden kullanıcısı Sahibinden internet sitesine erişim noktasında sorun yaşamakta. Kullanıcıların siteye girmekte problem yaşadığını iddia etmesi üzerine sık sık Sahibinden.com çöktü mü? soruları soruluyor. Sahibinden'de erişim sorunu yaşanıyor.

SAHİBİNDEN.COM NEDEN AÇILMIYOR?

Sahibinden.com, platformdaki sorunu Downdetector grafikle gösterdi.

Konu hakkında ise resmi açıklama yapıldı: "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."