Sahibinden.com'da neler oluyor?

Yayınlanma: 04.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.01.2024 - 03:00

Şirketin bu açıklamasının ardından sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. İddiada sahibinden.com’un alan adının yenilenmesinin unutulduğu, bu nedenle erişim problemleri yaşandığı belirtildi. Sosyal medyada söz konusu iddia ile ilgili yapılan paylaşımlarda “Sahibinden.com’un alan adı yenileme süresi 2023 Aralık ayının sonlarında doluyor. İnternette dolaşan iddialara göre, sahibinden.com alan adı boşa düşüyor ve ABD Florida eyaletinde yaşayan bir internet kullanıcısı ‘sahibinden.com’ alan adını satın alarak ‘sahibinden.com’dan 250 milyon dolar istiyor” ifadelerine yer verildi. Söz konusu iddialar üzerine şirketten bir açıklama daha yapıldı. İddiaların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Alan adının başka bir kişi/firma tarafından satın alınmış olması, alan adının yenilenmemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Alan adı hizmeti aldığımız firma sorunun en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.

‘30 GÜN SÜRE VERİLİYOR’

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Murat Uluk da alan adının boşa çıktığı ve satın alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Uluk, “Twitter’daki haber platformları tıklama almak için spekülasyon yaratmışlar. Alan adlarının süresi bittiğinde alan adı sahibine ortalama 30 gün ekstra süre tanınır. Buna Registrar Hold denir. Hemen ertesi gün başkası satın alamaz. O süre zarfında alınmazsa, biraz daha zaman geçtikten sonra alan adı pazara çıkar ve tekrar satın alınmaya hazır hale gelir. Sahibinden yetkilileri muhtelemen birkaç gün içinde firma ile görüşecek, alan adındaki problemi çözecektir” dedi.