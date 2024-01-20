Sahilde cesedi bulunmuştu... DNA örneği alınacak!
Serik'te sahilde bulunan cesedin, 12 gün önce kaybolan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.
Antalya'nın Serik ilçesindeki Kadriye Turizm Merkezi'ndeki otelin sahilinde, çalışanlar, bir kişinin kıyıda hareketsiz yattığını fark etti.
İhbarla sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, bir kadına ait olduğunu belirlediği cansız beden, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Cesedin Antalya'da 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimalini değerlendiren polis, genç kadının İstanbul'daki yakınlarını çağırdı.
Elmas'ın yakınlarından DNA örneği alınacak.
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