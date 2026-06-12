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Sahilde ceset bulundu: Kayıp Erlan'ın ailesinden DNA örneği alındı

Sahilde ceset bulundu: Kayıp Erlan'ın ailesinden DNA örneği alındı

12.06.2026 13:58:00
Güncellenme:
DHA
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Sahilde ceset bulundu: Kayıp Erlan'ın ailesinden DNA örneği alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş ceset bulundu. Cesedin 6 Haziran’da Side’de denizde kaybolan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv'e (23) ait olduğu değerlendirilen, kimlik tespit için ailesinden DNA örneği alındı.
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Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nde dün sahilde vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu.

İnceleme yapan ekipler, cesedin 6 Haziran'da Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde denizde kaybolan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv'e ait olduğu ihtimaliyle inceleme başlattı.

DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Dzhumabekv'in ailesine haber verilerek, DNA örneği alındı.

Sahil güvenlik ekiplerince helikopter desteğiyle 6 gün sürdürülen arama çalışmaları sonlandırılırken; Erlan Dzhumabekv'in, ülkesindeki futbol takımında bir dönem forma giydiği öğrenildi.

İlgili Konular: #Antalya #ceset