Sahildeki kayalıklarda göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu

Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:24

Güncelleme: 30.08.2023 - 09:24

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi üzerinde sahildeki kayalıklarda meydana geldi. İddiaya göre temizlik işçileri, deniz kıyısında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görüp durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polisin yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin 23 yaşındaki Orhan Baran olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde Baran'ın göğsüne isabet eden mermi ile hayatını kaybettiğini belirledi.

AYAK UCUNDA TABANCA BULUNDU

Baran'ın ayak ucunda ise tabanca ve cep telefonu bulundu. Olay yerine gelen anne Aycan ve baba Ercan Baran fenalık geçirdi. Ekipler, büyük üzüntü yaşayan anne ve babayı sakinleştirmeye çalıştı.

Orhan Baran'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ereğli ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan Baran'ın sabah saatlerinde evinden çıktığı işyerini açtıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Polis, olayın cinayet mi, intihar mı olduğunun tespiti için çalışma başlattı.