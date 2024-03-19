Şahintepeli yurttaşlardan ‘rantsal dönüşüme’ karşı eylem: 'Mahkeme kararlarına uyun'

Yayınlanma: 19.03.2024 - 14:48

Güncelleme: 19.03.2024 - 14:48

Sürece ilişkin açılmış davaların 69’unu kazandıklarını ifade eden Şahintepeli yurttaşlar yetkililere seslenerek bu karara uyulması yönünde çağrıda bulundu.

Eylemde, “Şahintepe burada Murat Kurum nerede?”,“Rantçılara izin vermeyeceğiz”, “Barınma hakkımız engellenemez” sloganları atıldı.

Kanal İstanbul Projesi nedeniyle mahallelerinden sürgün edilmek istendiklerini ve buna karşı mücadelelerini sürdürdüklerini ifade eden Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi Dönem Sözcüsü Uğur Çelikok, sürece ilişkin bilgi verdi.

Mahallede 48 bin kişinin yaşadığını ifade eden Çelikok, “Bizler mahallemizde vergilerimizi ödeyerek, elektrik, su ve doğalgazımı bağlatarak, yapı kayıt belgelerimizi alarak tapulu olan yerlerimiz üzerinde bir yaşam alanı kurduğumuzu düşünürken aslında bizlerin burada yok sayıldığını ve Şahintepe’nin ağaçtan bitkiden böcekten ibaret olduğunu örgenmiş olduk” dedi.

2020 yılında çıkarılan bir imar planı ile taşınmazlarının bölündüğünü, küçültülerek başka yerlere taşındığını ifade eden Çelikok, yaşananlara tepki gösterdi.

"MAHKEME KARARINA UYMUYORLAR"

2020 yılı imar uygulamalarıyla birlikte mahallelerinden Arnavutköy Hacımaşlı’ya sürgün edilmek istendiklerini ve buna karşı yüzlerce dava açtıklarını söyleyen Çelikok, “2020 imar uygulamalarına karşı davalarımızı açtık ve bugün itibariyle mahkemelerden 69 iptal kararı ve 12 yürütmeyi durdurma kararı aldık. Mahkemelerin vermiş olduğu kararları, bakanlık ve belediyenin uygulamaması mahallemize kurulan tezgahı ve kirli işbirlikçilerini net bir şekilde ortaya çıkartmıştır” ifadelerini kullandı.

Çelikok, taleplerini şu şekilde sıraladı:

* Şahintepelilere sorulmadan ilan edilen, “Rezerv Alan” kararının ve imar uygulamalarının geri alınmasını ve mahkeme kararlarının uygulanmasını talep ediyoruz.

* Şahintepe’de barınma hakkımızın korunmadığı, ev sahibi, kiracı, esnafı ve işçisiyle Şahintepe’yi bir mahalle haline getirenlere sorulmadan bir kentsel dönüşüm uygulamasının yapılmasını istemiyoruz. Halkın tüm bileşenleri ile hep birlikte karar verdiği bir dönüşüm istiyoruz.

* Şahintepe’de rant odaklı değil, insan odaklı planlama ve parselasyon istiyoruz.

* Geçmişimizi yok edip, bizleri hiçe sayan, gelecek nesillerimizi tehdit eden, bizleri ve gelecek nesillerimizi faiz lobilerinin kucağına iten “Kentsel dönüşüm” istemiyoruz.

Eylemin ardından yurttaşlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne dilekçelerini sundu.