Şahintepeliler hak arayışı için Ankara gidecek!

Yayınlanma: 28.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2023 - 04:00

AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Şahintepe Mahallesi’nde yetkisiz kentsel dönüşüm uygulamalarına karşı direnen Barınma Hakkı Meclisi üyeleri bugün taleplerini iletmek üzere Ankara’ya gidecek.

Öte yandan yaşam savunucuları, doğaya karşı suçların önlenmesi ve suçluların cezalandırılmasına ilişkin hazırladıkları “Ekokırım Yasası” teklifini ve 25 bin ıslak imzayı TBMM’ye sunacak.