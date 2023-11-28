Şahintepeliler hak arayışı için Ankara gidecek!
Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi’nde yetkisiz kentsel dönüşüm uygulamalarına karşı direnen Barınma Hakkı Meclisi üyeleri bugün taleplerini iletmek üzere Ankara’ya gidiyor.
AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Şahintepe Mahallesi’nde yetkisiz kentsel dönüşüm uygulamalarına karşı direnen Barınma Hakkı Meclisi üyeleri bugün taleplerini iletmek üzere Ankara’ya gidecek.
Öte yandan yaşam savunucuları, doğaya karşı suçların önlenmesi ve suçluların cezalandırılmasına ilişkin hazırladıkları “Ekokırım Yasası” teklifini ve 25 bin ıslak imzayı TBMM’ye sunacak.
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