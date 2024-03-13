Sahipsiz hayvanlar için bırakılan yiyecekler çalındı iddiası: Güvenlik kamerası taktırdılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından sahipsiz hayvanlar için oluşturan besleme noktasına bırakılan yiyeceklerin çalındığı iddia edildi. Haykonfed Edremit Körfezi Bölge Koordinatörü Arzu Ölmez, çalan kişiyi bulmak için besleme noktalarına güvenlik kamerası taktıklarını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:04
Sahipsiz hayvanlar için bırakılan yiyecekler çalındı iddiası: Güvenlik kamerası taktırdılar
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Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (Haykonfed) Edremit Körfezi Bölge Koordinatörü Arzu Ölmez, gazetecilere, Eminkuyu mevkisindeki Edremit Belediyesi Sokak Hayvanları Besleme Noktası'nın çevresinde yaklaşık 300 sahipsiz köpeğin bulunduğunu söyledi.

Ölmez, köpeklerin yiyeceklerinin azaldığını görüp takviye yapmak ve bölgeye gelen hayvanseverlerin güvenliği için aralarında topladıkları paralar ve bağışlarla güvenlik kamerası taktırdıklarını dile getirdi.

"SAVCILIĞA VERDİK"

Bir süre sonra alana bırakılan ekmeklerin ve yemek artıklarının çalındığını fark ettiklerini aktaran Ölmez, "Bu kamera konuldu konulalı gece saatlerinde bu hayvanlar burada ve yemek var, öğlen 15.00 olduğunda burada mama kalmıyordu. Kamera taktırdıktan sonra biz çalan şahsı görüntüledik. Savcılığa verdik, adli süreç şu anda devam ediyor. Belediyenin kendi personeli mama alırken görüntülendi ve ben savcılığa vermeden önce ihtar ettim kendisini." diye konuştu.

Ölmez, söz konusu yiyeceklerin, başka bir yerdeki sahipli hayvanlara verilmek üzere götürüldüğünü tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.


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