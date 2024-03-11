Gazzeliler sokak hayvanlarına sahip çıktı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 13:56

Güncelleme: 11.03.2024 - 13:56

İsrail’in Gazze’ye saldırmasının üzerinden 156 gün geçti ve savaş bütün şiddetiyle devam ederken sivil kayıplar da artıyor. Aileleri birbirinden koparan vahşi savaş, evcil hayvanları da sahiplerinden koparıyor.

Gıda yardımlarının önünün kesilmesine, gelen bazı yardımlar da denize atılmasına rağmen, Sulala Hayvan Kurtarma ekibine bağlı iki Gazzeli vatandaşın sokak kedilerini beslediği görüntüler ortaya çıktı.

HAYVANLARI KORUYORLAR

Savaştan önce bir çok Filistinli evlerinde ve sokaklarda hayvan besliyordu ve tıpkı Türkiye’de olduğu gibi bir çok sokak hayvanı insanlarla dostça yaşıyordu.

İsrail’in saldırıları sonucu, Gazze içerisindeki bir çok hayvan barınağı bakımsız kaldı. Gazze’deki Sulala barınağı çalışanları ise ağır bombardıman altında ölmemeleri için sokak hayvanlarını serbest bıraktı.

Tüm bunlara rağmen, Sulala Hayvan Kurtarma ekibi, Gazze’deki evcil dostlarına destek olmaya devam ediyor. Savaştan önce sadece kedi ve köpeklerle çalışan ekip, savaştan sonra sahipsiz kalmış eşek, keçi, kuzu ve buzağıları da koruma altına aldı.

SAVAŞTAN KURTARMA ÇABASI

2006’da Seyid El Er ve ailesi tarafından kurulan Sulala Hayvan Kurtarma ekibi, yaralı hayvanlar için gezer, geçici barınaklar kuruyor ve aç kalan hayvanlara yardım ulaştırıyor.

Seyid, yardım ulaştırmanın yanında, ekibiyle birlikte savaşın ortasında kalmış sokak hayvanlarını sürüler halinde Refah gibi nispeten daha güvenli olan alanlara yönlendirmeye çalışıyor.

Fakat İsrail’in, saldırılarını her geçen gün artırması, Sulale Hayvan Kurtama ekibinin işlerini de zorlaştırıyor ve bir o kadar da tehlikeli kılıyor. Yine de Seyid ve ekibi, kendi canlarını tehlikeye atarak hayvan dostlarını korumaya devam ediyor.