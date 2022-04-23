Sahipsiz köpekleri 'çöplüğe' bırakan belediyeye 40 bin 860 lira ceza
Geçen günlerde, Çorum’un Sungurlu ilçesinden toplandığı iddia edilen çok sayıda köpek, resmi plakalı kamyonla kent çöplüğüne bırakılmıştı. O anlar bir hayvansever tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Son olarak, olayla ilgili Sungurlu Belediyesi'ne 40 bin 860 lira idari para cezası verildi.
Çorum'da, sahipsiz köpeklerin kent merkezindeki çöp toplama alanına bırakılmasıyla ilgili Sungurlu Belediyesi'ne para cezası kesildi.
Vali Mustafa Çiftçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan raporun Valilik tarafından değerlendirildiğini, incelemenin ardından ilgili kanun hükümlerince Sungurlu Belediyesi'ne 40 bin 860 TL idari para cezası uyguladıklarını söyledi.
İNCELEME BAŞLATILMIŞTI
Çorum'da geçen günlerde gece saatlerinde resmi plakalı bir kamyondan merkeze yakın bir noktada sahipsiz köpeklerin doğaya bırakıldığına ilişkin görüntünün belediyeye ulaşması üzerine Valilik talimatıyla DKMP Şube Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştı.
DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, köpeklerin Sungurlu Belediyesi'ne ait araçla bölgeye bırakıldığını tespit etmiş, konuyla ilgili hazırlanan rapor Valiliğe sunulmuştu.
'BEN EMİR KULUYUM' DEMİŞTİ
İskilip yolu üzerindeki Karapürçek çöplüğüne, önceki günlerde resmi plakalı bir kamyondan çok sayıda köpek bırakılmıştı. O anlar, bir hayvansever tarafından cep telefonu ile kayda alınmıştı.
Hayvanseverin tepki gösterdiği kamyon şoförü, "Ben emir kuluyum" diyerek hızla bölgeden uzaklaşmıştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Çorum Belediyesi ekipleri, Sungurlu ilçesinden geldiği belirlenen resmi plakalı kamyonun kente giriş ve çıkış yaptığı anlara ait görüntüleri basınla paylaşmıştı.
Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Belediye olarak kısırlaştırma çalışmalarımız devam etmektedir. Şehrimizde zaman zaman popülasyonların artığını, farklı hayvanların geldiğini, ancak bunların nasıl ne şekil getirilip bırakıldığına dair elimizde bir delilimiz yoktu. Geçen akşam Sungurlu ilçemizden tahsis edilmiş resmi plakalı bir araç ile bir kamyon dolusu hayvan getirildiği görüldü ve popülasyonların artış nedenlerinden birisinin bu olduğunun resmi kayıtlarımıza girmiş bulunmakta. Bununla ilgili resmi işlemlerin başlatılacağını buradan ilan ediyoruz” demişti.
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