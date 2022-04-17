Görülmemiş 'şaka': Basketbol sahasına köpekle daldı, çocuklar panikle etrafa kaçıştı
Ümraniye'de çocukların oyun oynadığı sırada elinde köpeğiyle basketbol sahasına giren bir kişi, 'şaka yapmak' isterken çocuklara korku dolu dakikalar yaşattı. Tasmanın kopması ile harekete geçen köpekten kaçan çocuklar, sahanın tellerine ve potaya tırmandı. O anlar bir yurttaşın cep telefonu kayıtlarına yansıdı.
Geçen hafta İstanbul Ümraniye'de bir basketbol sahasında yaşanan olayda; iddiaya göre, çocuklar oyun oynadığı sırada adının Şahin olduğu öğrenilen bir kişi, elindeki köpekle basketbol sahasına girdi.
Köpeği gören çocuklar saha içinde kaçışmaya başladı. Korku dolu anların yaşandığı olayda çocukların kimi tellere, kimisi de potaya tırmanmaya çalıştı. Bu sırada çocukların korkudan, "Şahin ağabey ne olur getirme" şeklinde bağırdıkları görüldü.
BİR ANDA TASMASI KOPTU
Çocukların tellere tırmanmaya çalıştığı sırada sahibinin tuttuğu köpeğin tasması koptu. Serbest kalan köpek hızla saha içinde çocuklara doğru koşmaya başladı. Üzerlerine gelen köpeği gören çocuklar panikle etrafa kaçıştı. Sahibi peşinden koşup yakaladığı köpeğini çocuklardan uzaklaştırdı.
Köpek geldiğinde sahada olduğunu söyleyen Efe Adıgüzel, "Çok korktuk, etrafa kaçışmaya başladık. Kalabalıktı, futbol oynuyorduk. Ben kaçmadım. Arkadaşlar tellere tırmandı. Herhagi bir ısırma olmadı" dedi.
İsmini vermek istemeyen bir genç, "Tasma bir anda sahibinin elinden koptu. Kimisi tellere, kimisi de potaya tırmanmaya çalıştı" şeklinde yaşananları anlattı.
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