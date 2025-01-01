Sahne alacağı mekana yetişmeye çalışan oryantal dans sanatçısı, alkol kontrolüne yakalandı: 'Hemen üfleyeyim mi abi?'

Yılbaşı akşamı sahne alacağı mekana yetişmeye çalışan oryantal dans sanatçısı, trafik polislerinin alkol kontrolüne yakalandı. O anlarda ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sahne alacağı mekana yetişmeye çalışan oryantal dans sanatçısı, alkol kontrolüne yakalandı: 'Hemen üfleyeyim mi abi?'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 12:21

Türkiye, dün birçok noktadaki yeni yıl kutlamalarıyla 2025 yılına girdi.

Eğlencenin yanı sıra; gün boyunca polisler ve tüm kolluk kuvvetleri de güvenlik alarmındaydı.

ORYANTAL DANS SANATÇISI, ALKOL KONTROLÜNE YAKALANDI

Dün gece kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

Sahne alacağı mekana yetişmeye çalışan oryantal dans sanatçısı, trafik polislerinin alkol kontrolüne yakalandı.

'HEMEN ÜFLEYEYİM Mİ ABİ?'

Polis memuru, dans sanatçısından alkolmetreyi üflemesini istedi. O anlarda sahneye yetişmeye çalışan kadının telaşlı hali dikkat çekti.

Söz konusu video sosyal medyada binlerce yorum aldı.


Etiketler: #trafik cezası #yılbaşı

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