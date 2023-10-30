Sahnede fenalaşan Fuat Saka hastaneye kaldırıldı! O anlar kamerada

Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:47

Güncelleme: 30.10.2023 - 11:26

Sanatçı Fuat Saka, Trabzon Barosu, Tabip Odası, Eczacı Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Trabzon Diş Hekimleri Odası'nın organize ettiği Cumhuriyet Balosu'nda sahne aldı. Saka, sahnede şarkılarını seslendirirken bir anda fenalaştı.

Trabzon'da bir otelde gerçekleştirilen baloya Saka için ambulans çağırıldı. İlk müdahaleyi baloda bulunan hekimler gerçekleştirirken, 112 acil servis görevlileri Saka'yı sedyeyle çıkararak hastaneye kaldırdı.

Saka'nın tansiyon sorunu yaşadığı öğrenildi.