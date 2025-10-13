Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sahnede kalp krizi geçiren sanatçı toprağa verildi!

Sahnede kalp krizi geçiren sanatçı toprağa verildi!

13.10.2025 14:18:00
Sahnede kalp krizi geçiren sanatçı toprağa verildi!

Bursa'da sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Giresunlu sanatçı Yüksel, toprağa verildi.

Giresun’dan Gemlik’e gelen yöresel sanatçı Yüksel Kader (45), sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirdi. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında yere yığılan sanatçıya ilk müdahaleyi salondakiler yaparken, 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan Kader, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kader’in akraba düğünü için Gemlik’e geldiği ve misafirlere jest yapmak için sahneye çıktığı öğrenildi. Memleketi Giresun’a uçakla götürülen Kader, öğle namazını müteakip Giresun Dereli ilçesi Alancık Mahallesi Merkez Cami'de kalınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

