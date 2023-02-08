Sahte AFAD sitesine dikkat! Yardım etmek isteyenlerin kart bilgilerini topladılar

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 08:49

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 08:49

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan 7,7 ve7,6'lık depremler sonrası tüm Türkiye, bölgeye yardım göndermek için seferber olurken, bazı dolandırıcılar bunu fırsata çevirdi.

AFAD adı altında sahte site açan dolandırıcılar yardım adında topladıkları paralarla vatandaşları dolandırdı. Açılan söz konusu sitede bağış yapmak isteyen kişilerden form şeklinde gösterilen alanda vatandaşın kredi kartı bilgilerinin girilmesi isteniyor. Kredi kartı bilgilerinin girilmesi sonrası ise hesap sahibinin kredi kartı boşaltılıyor.

ARAMA MOTORUNA REKLAM VERDİLER

İnternette birçok kullanıcının kullandığı dünyaca ünlü arama motoru Google'da tanıtım yayınlayarak en üst sıraya çıkan sahte site böylelikle daha çok kullanıcıya ulaşarak daha çok kişiyi dolandırıyor.

DAHA ÖNCE AFAD ADINA AÇILAN SAHTE SİTELER KAPATILDI

AFAD adına bağış toplamak için daha önce açılmış 6 adet sahte internet sitesi tespit edilmiş ve USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) tarafından belirlenen sitelerine erişim engellenmişti.

BIR KULLANICI O ANLARI TELEFONLA KAYIT ALTINA ALDI

Sitenin durumundan şüphelenen bir kullanıcı sitenin açık olduğu pencereyi cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.