Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 kişi yakalandı

Erzincan’da sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 12:10
Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 kişi yakalandı
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 2 farklı kuyumcuda ‘Dolandırıcılık (sahte altın) olayı’ ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul’dan gelen İ.K. ve T.A. isimli şahıslar yakalanarak üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 16 adet sahte bilezik, 1 adet yarım altın, 1 adet çeyrek altın,10 bin 360 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


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