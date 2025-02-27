'Sahte altınla' vurgun! Balıkesir'de 4 kişi suçüstü yakalandı

Yayınlanma: 27.02.2025 - 16:24

Güncelleme: 27.02.2025 - 16:27

Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 10 adet ayarı düşük ve sahte altın bilezik ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.