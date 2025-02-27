'Sahte altınla' vurgun! Balıkesir'de 4 kişi suçüstü yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Edremit ve Ayvalık Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kuyumcu esnafına ayarı düşük ve sahte altın satmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

'Sahte altınla' vurgun! Balıkesir'de 4 kişi suçüstü yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 16:24

Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 10 adet ayarı düşük ve sahte altın bilezik ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.


Etiketler: #Balıkesir #fetö #FETÖ üyesi #FETÖ soruşturması

İlgili Haberler

70 bin TL suç geliri para ele geçirildi! Balıkesir'de 'suç örgütü' operasyonu: 6 gözaltı

70 bin TL suç geliri para ele geçirildi! Balıkesir'de 'suç örgütü' operasyonu: 6 gözaltı
Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evine baskın: 2 firari hükümlü yakalandı

Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evine baskın: 2 firari hükümlü yakalandı
Balıkesir’de “Evde Berber Hizmeti” başladı

Balıkesir’de “Evde Berber Hizmeti” başladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler