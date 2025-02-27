'Sahte altınla' vurgun! Balıkesir'de 4 kişi suçüstü yakalandı
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Edremit ve Ayvalık Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kuyumcu esnafına ayarı düşük ve sahte altın satmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 10 adet ayarı düşük ve sahte altın bilezik ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 TUTUKLAMA
Şüphelilerden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililer, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Etiketler: #Balıkesir #fetö #FETÖ üyesi #FETÖ soruşturması
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