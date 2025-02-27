70 bin TL suç geliri para ele geçirildi! Balıkesir'de 'suç örgütü' operasyonu: 6 gözaltı

Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:36

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:38

KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 8 adet borç ilişkili sözleşme, 5 adet farklı şahıslara ait tapu senedi, 1 adet pompalı av tüfeği, 70 bin TL suç geliri para, çok sayıda suça konu belge, dekont ve doküman ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma devam ediyor