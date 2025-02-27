70 bin TL suç geliri para ele geçirildi! Balıkesir'de 'suç örgütü' operasyonu: 6 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçuna yönelik yürütülen operasyon kapsamında Bandırma, Erdek, Burhaniye ve İvrindi ilçelerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

70 bin TL suç geliri para ele geçirildi! Balıkesir'de 'suç örgütü' operasyonu: 6 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:36

KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 8 adet borç ilişkili sözleşme, 5 adet farklı şahıslara ait tapu senedi, 1 adet pompalı av tüfeği, 70 bin TL suç geliri para, çok sayıda suça konu belge, dekont ve doküman ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma devam ediyor


Etiketler: #Balıkesir

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