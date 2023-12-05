Sahte araç kiralama ilanıyla dolandırıcılığa 3 yıl 4 ay hapis
Samsun’da sahte araç kiralama ilanıyla dolandırıcılık yapan bir kişi mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 240 lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun’da ikamet eden F.A., internet ortamında verilen araç kiralama ilanındaki numarayı arayıp verilen hesaba bin 300 lira para yatırdı. Dolandırıldığı anlayan F.A. şikayetçi oldu. İlanı verip parayı alan A.B. hakkında dava açıldı.
Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada A.B. "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 240 TL de adli para cezasına çarptırıldı.
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