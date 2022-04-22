'Sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 8 gözaltı
Mersin merkezli 5 ilde, kazanılmış görünümlü 'sahte bahis kuponu' düzenleyerek, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i ev hapsi alırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'de yaşayan H.T., kazanılmış görünümlü 'sahte bahis kuponu' ile 168 TL dolandırıldığını söyleyerek, şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelileri takibe aldı.
9 AY BOYUNCA İZLENDİ
Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden özel mesajla iletişim kurdukları kişilerden fotoğraf düzenleme programı ile hazırladıkları 'sahte bahis kuponları' üzerinden kazanmış gibi gösterip, vergi adı altında para talep ederek, dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri paralara ilişkin hesap hareketleri de 9 ay boyunca izlendi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Ülke genelinde çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polis, 8 kişiye yönelik Mersin merkezli Gaziantep, Hatay, Kars ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, çok sayıda sim kart ve hafıza kartları ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., L.Ö., C.Y., S.E., B.A. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. F.I.’ye ev hapsi verilirken, H.M.Z., ve H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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