İstanbul’da cihatçı terör örgütlerine operasyon: 15 gözaltı
İstanbul’da 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, cihatçı terör örgütleri ile bağlantılı oldukları iddiasıyla aranan yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, çeşitli cihatçı terör örgütlerinin saflarında bulundukları iddia edilen yabancı uyruklu kişileri yakın takibe aldı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde IŞİD, El Kaide/HAD, Heyeti Tahrir Şam (HTŞ), Fetih Cephesi (FEC) ve El Nusra (ENC) gibi terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik İstanbul’da 6 ilçede 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Öz harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa gönderilmeleri ya da sınır dışı edilmeleri bekleniyor.
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