'Sahte belgeleri' tescil edip vergi kaçırdılar

Noterlerin kullandığı sistem açığından faydalanarak, ülkeye çalıntı araçları vergisini ödemeksizin sahte belgelerle tescil eden şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
20 Nisan 2022 Çarşamba, 10:40
'Sahte belgeleri' tescil edip vergi kaçırdılar
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Noterler tarafından kullanılan ARTES sisteminin açığından faydalanarak, yurt dışından çalınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödenmemiş sahte belgelerle araçların tescil edildiği tespit edildi.

5 ARACA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 20 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Ankara, Samsun, Amasya ve Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar sırasında sahte belgelerle tescil edilen 5 araca el konularak Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi. 


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