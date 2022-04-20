'Sahte belgeleri' tescil edip vergi kaçırdılar
Noterlerin kullandığı sistem açığından faydalanarak, ülkeye çalıntı araçları vergisini ödemeksizin sahte belgelerle tescil eden şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Noterler tarafından kullanılan ARTES sisteminin açığından faydalanarak, yurt dışından çalınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödenmemiş sahte belgelerle araçların tescil edildiği tespit edildi.
5 ARACA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 20 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Ankara, Samsun, Amasya ve Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan çalışmalar sırasında sahte belgelerle tescil edilen 5 araca el konularak Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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