Fatih Portakal duyurdu: İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

19 Nisan 2022 Salı, 10:00

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun dün gece polis ekipleri tarafından evine yapılan baskınla gözaltına alındığı öğrenildi.

Haskoloğlu'na yönelik gözaltı olayını Gazeteci Fatih Portakal duyurdu. Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim Haskoloğlu’nun ablası aradı. Üsküdar’daki evlerine dün gece 11’de polis baskın yapmış. 1 saat kadar evi aramışlar, sonra da İbrahim Haskoloğlu'nu gözaltına almışlar. Vatan emniyete götürmüşler. Gözaltı nedeni paylastığı bir haber iddiası"