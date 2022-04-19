Fatih Portakal duyurdu: İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Portakal, Twitter’da yaptığı haber paylaşımlarıyla gündem olan İbrahim Haskoloğlu’nun gözaltına alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 10:00
Fatih Portakal duyurdu: İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı
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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun dün gece polis ekipleri tarafından evine yapılan baskınla gözaltına alındığı öğrenildi. 

Haskoloğlu'na yönelik gözaltı olayını Gazeteci Fatih Portakal duyurdu. Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:  

"İbrahim Haskoloğlu’nun ablası aradı. Üsküdar’daki evlerine dün gece 11’de polis baskın yapmış. 1 saat kadar evi aramışlar, sonra da İbrahim Haskoloğlu'nu gözaltına almışlar. Vatan emniyete götürmüşler. Gözaltı nedeni paylastığı bir haber iddiası"


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