Fatih Portakal duyurdu: İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Portakal, Twitter’da yaptığı haber paylaşımlarıyla gündem olan İbrahim Haskoloğlu’nun gözaltına alındığını duyurdu.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun dün gece polis ekipleri tarafından evine yapılan baskınla gözaltına alındığı öğrenildi.
Haskoloğlu'na yönelik gözaltı olayını Gazeteci Fatih Portakal duyurdu. Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İbrahim Haskoloğlu’nun ablası aradı. Üsküdar’daki evlerine dün gece 11’de polis baskın yapmış. 1 saat kadar evi aramışlar, sonra da İbrahim Haskoloğlu'nu gözaltına almışlar. Vatan emniyete götürmüşler. Gözaltı nedeni paylastığı bir haber iddiası"
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