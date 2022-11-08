Sahte belgelerle 'otel işgal eden' suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahte belgeler düzenleyerek bir oteli işgal eden organize suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
08 Kasım 2022 Salı, 14:26
Sahte belgelerle 'otel işgal eden' suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı
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Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan 15 milyon dolar değerindeki oteli sahte belgeler düzenlemek suretiyle 'dolandırıcılık', 'hakkı olmayan yere tecavüz' ve 'tehdit' suçlarını işleyerek işgal ettiği belirlenen organize suç örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyon kapsamında 6 şüpheliye ait 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda ruhsatsız av tüfeği, 19 tabanca mermisi, 7 cep telefonu ile sahte dokümanlara el konuldu.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.


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