Yabancılara satıyorlardı: 'Sahte pasaport' çetesine operasyon
Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere sahte pasaport ve kimlik belgesi düzenleyerek, 500 dolara satan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin sahte kimliklerle mor ışık altında video çekerek, müşterilerini belgelerin gerçek olduğuna ikna ettikleri, güven kazanmak için ödemeyi de havale yoluyla aldıkları tespit edildi.
İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir adreste sahte pasaport ve vize belgesi düzenleyen kişilerin, bu evrakları sosyal medya hesapları üzerinden satmaya çalıştıklarını tespit etti.
Yaklaşık bir aylık fiziki ve teknik takibin ardından, 20 Ekim Perşembe günü şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA SAHTE EVRAK İLE YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilere ait adreste yapılan aramalarda 27'si gerçek olmak üzere, farklı ülkelere ait 200 pasaport, 101 sahte kimlik, 208 boş kimlik kartı, farklı ülkere ait giriş-çıkış mühürleri, pasaport yapımında kullanılan 3 boyutlu lazer cihazı, çok sayıda sahte vize evrakları, sahte pasaport, vize ve kimlik yapımında kullanılan çok sayıda materyal, 4 bilgisayar, 6 cep telefonu, 13 bin 500 dolar, 6 bin 50 Euro ve 3 bin 870 lira ele geçirildi.
MÜŞTERİLERİNE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ULAŞTIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin sosyal medya uygulamasında, bir grup üzerinden yurtdışında yaşayan kişilerle iletişime geçtikleri, ülkeye göre pasaport ve kimlik yaptıkları, fiyatın 200-500 dolar arası farklılık gösterdiği belirlendi.
Pasaport ve kimlikler hazırlandığında mor ışıkta video çeken şüphelilerin, bu şekilde belgelerin orijinal olduğuna müşterilerini ikna ettikleri ve güven sağladıkları ortaya çıktı.
Daha sonra bu evrakları kargoyla yurtdışındaki müşterilere gönderen şüphelilerin, güvenilir olduklarını göstermek için ödemeyi de para transfer merkezleri üzerinden havale ile aldıkları tespit edildi.
Bazı müşterilerin bu pasaportları kullanarak yurt dışına çıktıkları da ortaya çıktı.
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