Sahte çeklerle 17 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 28.02.2025 - 12:04

Güncelleme: 28.02.2025 - 12:04

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte çek ve senetler ile dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, F.D. liderliğinde kurulan suç örgütünün sahte çek ve senetler ile mağdurları 17 milyon TL dolandırdığını tespit etti. Gaziantep ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çete lideri F.D. ile İ.A., Y.Ç. ve Ö.O.'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 milyon TL değerinde senet, 15 milyon 100 bin TL değerinde çek, 12 milyon TL değerinde borç taahhütnamesi, 6 milyon 600 bin TL değerinde gayrimenkul satış sözleşmesi, 102 boş senet, 4 cep telefonu, 2 vekaletname ve kimlik fotokopileri ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 6 milyon 100 bin TL değerinde 6 araca da el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.D. ve Y.Ç., tutuklanarak ceza evine konulurken, Ö.O. ve İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.