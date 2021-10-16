Sahte Cumhurbaşkanı Abduvali Buğrahan Osman, Muharrem İnce ile de görüşmüş

16 Ekim 2021 Cumartesi, 17:28

MHP'li Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kendisini Doğu Türkistan’ın cumhurbaşkanı olarak tanıtan Abduvali Buğrahan Osman ile birlikte poz vererek konuşma yaptı.

Osman'ın daha sonra sahte cumhurbaşkanı olduğu ortaya çıkınca belediye, Haluk Levent’in de konser verdiği programın kaydını internet sitesi ve YouTube’dan kaldırdı.

Söz konusu olay gündemdeyken bir görüşmenin de Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile de yapıldığı ortaya çıktı.

Memleket Partisi'nin Korkuteli İlçe Başkanlığı'nda da paylaşılan görüşmeye ilişkin görüntülerde, "Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti" denildi.

Görüntülerde İnce ile görüntü veren Osman, "Öncelikle Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak ziyaretimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Al bayraktan gök bayrağa selam olsun' sözü vardı..." şeklinde konuşma yaptı. Konuşmada İnce de Osman'a 'Hoş geldiniz' dedi.