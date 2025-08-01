Sahte diploma çetesi üyesi: 'Asker, polis, savcı, engelli raporu da hazırlıyoruz'

BATUHAN SERİM

Para karşılığı sahte diploma düzenleme skandalı son günlerde patlak verdi. Öyle ki, parasını ödeyip sahte diplomayı alamayanlar, internet üzerinden “kandırıldık” diyerek şikâyette bulunur hale geldi. Cumhuriyet, bir sahte diploma çetesi üyesi ile konuştu. İsmini gizli tutan çete üyesi, diplomanın ötesine geçen bir sahtecilik ağını anlattı. Yedi yıldır bu işin içinde olduğunu belirten çete üyesi, sadece diploma değil; sahte hâkim, savcı, asker ve polis kimlikleri, basın kartı hatta hamilelik belgeleri, ultrason raporları ve engelli sağlık raporları hazırladıklarını söyledi.

‘TERFİ, EGO, STATÜ İÇİN...’

“Genelde 23 ile 48 yaş arasındaki kişiler bize talepte bulunuyor. Yani aktif iş hayatının içindeki insanlar... Kimi terfi etmek istiyor, kimi statü için, kimisi ise ego tatmini için bu yola başvuruyor” diyen çete üyesi, sahte belgelerin hangi okullardan düzenlendiğini sorduğumuzda ise Anadolu Üniversitesi’nin en çok talep edilen yer olduğunu söyledi. Çete üyesi, onu sırasıyla Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin izlediğini aktardı.

‘RESMİ GÖRÜNÜME SAHİP’

“Sahte diploma almak kaç gün sürüyor ve ücreti ne kadar” sorularına ise çete üyesi, diploma türüne göre fiyatların değiştiğini belirterek “Lisans diploması 50 bin TL, önlisans 40 bin TL, lise diploması 25 bin TL, ilköğretim ise 15 bin TL” dedi. Belgelerin resmi görünüme sahip olduğunu ve “sistemde doğrulama yapılabildiğini” de iddia eden çete üyesi, işlem süresinin beş günü geçmediğini söyledi. Çete üyesi, “Yasalarla başınızı derde sokma ihtimali sizi korkutmuyor mu” sorumuza “Öncelikle, bizden diploma alan birisinin bizi ihbar etme olasılığı yok. Ayrıca bizden belge alacak kişinin kontrollerimizden geçmesi gerekiyor. Polis, asker, hâkim olması durumunda işlem yapmıyoruz” yanıtını verdi.